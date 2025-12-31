Corriere dello Sport: “Mandragora e Pisilli le prime idee del Genoa. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Il Genoa di Daniele De Rossi continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa in ogni reparto. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, per il centrocampo restano monitorati profili giovani e di qualità come Pisilli, ma prende quota anche una pista più esperta: quella che porta a Mandragora.

Il centrocampista, già in passato in rossoblù, rappresenterebbe un innesto immediato per personalità ed esperienza. Tuttavia, la trattativa non è semplice. Mandragora si sente molto legato alla Fiorentina dopo il rinnovo e il club viola valuta il cartellino circa 8 milioni di euro. Un ostacolo non banale, come sottolinea Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, in un mercato che il Genoa vuole affrontare senza forzature.

A frenare ulteriormente è stato lo stesso De Rossi, che dopo la sconfitta con la Roma ha chiarito la sua posizione. «Pisilli? Non parlo di giocatori di altre squadre. Ma con l’atteggiamento dell’ultima partita, senza mettere dentro nessuno, mi salvo facile. Poi si può migliorare, possono migliorare Roma e Juve, figuriamoci il Genoa. Magari cercheremo qualcosa, ma devo pensare all’atteggiamento più che al miracolo dal mercato», ha dichiarato l’allenatore, come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.

Scenario diverso in casa Como, dove l’emergenza è in attacco. Gli infortuni di Diao e Morata impongono un’accelerazione immediata. Intanto il club lombardo resta sulle tracce di Kaiki Bruno, terzino del Cruzeiro con spiccate qualità offensive, osservato più volte dal vivo ma seguito anche da altri club europei. Un profilo completo, affidabile anche in fase difensiva.

Movimenti anche a Cagliari. I dialoghi per Nicolussi Caviglia proseguono: il centrocampista è il preferito per affiancare Prati e collegare il gioco con Gaetano. Il Venezia valuta l’offerta rossoblù, leggermente inferiore a quella della Fiorentina: prestito da 500.000 euro con diritto di riscatto tra 4 e 5 milioni. Il club toscano non ostacolerebbe la partenza.

Sul fronte difensivo, il Cagliari cerca un centrale destro, esperto ma futuribile, da acquistare a titolo definitivo. Dossena è seguito anche dalla Cremonese, mentre i grigiorossi hanno avviato contatti per Marianucci, giovane del Napoli, sul quale però il Torino è in vantaggio. Rientrato in Sardegna Sherri dopo la fine del prestito al Frosinone, resta aperta anche la pista per un esterno offensivo dopo l’infortunio di Felici. In chiusura, sprint dell’Udinese per Arizala, difensore colombiano dell’Independiente Medellín: operazione ai dettagli, come segnala Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.