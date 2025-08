Gennaro Tutino è arrivato ad Avellino. L’ex attaccante del Palermo, reduce dall’esperienza alla Sampdoria, ha raggiunto in serata il ritiro irpino per iniziare la nuova avventura in biancoverde. Per l’ex rosanero si tratta di un ritorno in Campania e di un ricongiungimento con un altro ex Palermo: Roberto Insigne. I due saranno tra i protagonisti della squadra di Biancolino per la prossima stagione.

Continue Reading