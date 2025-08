INTER? Non esiste: l’attaccante è volato in Arabia | Ufficiale, grave tradimento

L’indiscrezione aveva lasciato tutti perplessi ma il calciatore ha deciso di provare l’esperienza in Saudi League.

L’Inter di Cristian Chivu si sta muovendo con grande intensità sul mercato per costruire una squadra competitiva. Oltre al riscatto di Nicola Zalewski dalla Roma, sono già arrivati Petar Sucic, Luis Henrique e Ange-Yoan Bonny. La priorità ora è la chiusura per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta.

Per la difesa, il club nerazzurro cerca rinforzi per ringiovanire il reparto. Il nome più caldo è quello di Leoni del Parma, pupillo di Chivu, ma si segue con attenzione anche De Winter del Genoa. Sulla fascia destra, l’Inter ha messo nel mirino Tchatchoua del Verona.

A centrocampo, la società nerazzurra continua a valutare diverse opzioni. Oltre alla pista Frendrup, sempre viva, piacciono anche profili di grande qualità come il brasiliano Andrey Santos e il portoghese Palhinha.

Per l’attacco, oltre alla trattativa in corso per Lookman, l’Inter sta sondando il terreno per altri profili. Tra le alternative si valutano il giovane e promettente Ben Seghir del Monaco, ma anche attaccanti del calibro di Openda del Lipsia e Nkunku del Chelsea.

Movimenti in uscita

Il lavoro della dirigenza interista non si ferma alle entrate, ma si concentra anche sulle uscite. Tra i giocatori in bilico c’è l’attaccante Mehdi Taremi, per cui l’Inter spera di incassare circa 8-10 milioni di euro. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club di Premier League, tra cui Fulham, Leeds e West Ham.

Sul fronte dei giovani, si cerca una sistemazione per Sebastiano Esposito. L’attaccante piace ad Ajax, Udinese, Cagliari e Feyenoord. Si registra anche un sondaggio da parte del Crystal Palace per il difensore Yann Aurel Bisseck, per il quale l’Inter chiede almeno 40 milioni. Infine, Kristjan Asllani ha rifiutato un’offerta del Betis, desiderando rimanere in Italia dove piace all’Atalanta.

Joao Felix poteva restare a Milano

L’Inter ha avuto la concreta opportunità di ingaggiare João Félix. Il suo agente, Jorge Mendes, ha proposto il giocatore ai nerazzurri, ma il club ha rifiutato l’offerta. Nel frattempo, il portoghese aveva già preso una decisione sul suo futuro, a prescindere dall’interesse nerazzurro.

João Félix, infatti, è stato proposto più volte all’Inter, a partire dallo scorso gennaio, così come riporta “TMW”. L’operazione è stata poi conclusa in extremis con un prestito dal Chelsea al Milan, con i contatti diretti tra i club e l’agente Adesso per il fantasista portoghese ex Atletico Madrid nuova avventura all’Al Nassr dove ritrova il connazionale Cristiano Ronaldo.