Manchester City, due difensori assenti all’allenamento pre-Palermo

Due assenze importanti nell’ultima sessione di allenamento del Manchester City, a pochi giorni dalla prestigiosa amichevole contro il Palermo in programma sabato 9 agosto al Renzo Barbera per l’Anglo-Palermitan Trophy. I Citizens di Pep Guardiola si sono ritrovati martedì alla City Football Academy, ma senza Vitor Reis e Nico O’Reilly.

Il primo, difensore classe 2005 arrivato lo scorso gennaio dal Palmeiras, è ormai a un passo dal trasferimento in prestito al Girona, altra squadra del City Football Group. Il centrale brasiliano, che ha fatto parte della spedizione al Mondiale per Club, trascorrerà la prossima stagione in Liga per maturare ulteriore esperienza.

Assente anche Nico O’Reilly, talento classe 2005 che ha sorpreso tutti nella scorsa stagione guadagnandosi la maglia numero 33. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il difensore non sarebbe al meglio fisicamente e ha preferito non prendere parte alla seduta.

La rosa di Guardiola resta comunque ampia in vista della sfida contro i rosanero di Filippo Inzaghi, trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. L’allenamento è stato comunque aperto al pubblico e ha visto protagonisti 26 giocatori, tra cui Rodri, ancora cauto dopo il lungo infortunio subito nella scorsa stagione.