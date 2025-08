Palermo, doppia seduta a Torretta: Inzaghi lavora su forza e fase difensiva

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della stagione 2025/26. La squadra rosanero, guidata da Filippo Inzaghi, ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento presso il centro sportivo di Torretta.

Come comunicato dal club, al mattino il gruppo è stato diviso in due: una parte ha svolto lavoro di forza in palestra, l’altra ha effettuato esercitazioni specifiche per reparti. Nel pomeriggio, dopo il riscaldamento con torelli, i rosanero si sono concentrati sulla fase difensiva con un’esercitazione dedicata, chiudendo poi la seduta con una partita a tema con le sponde.