GdS: “Sampdoria-Palermo, Blin verso la difesa. Segre a caccia di una maglia”

Il Palermo si avvicina alla sfida contro la Sampdoria con diversi nodi da sciogliere, soprattutto nel reparto difensivo. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero si trova a dover gestire un’abbondanza di scelte tra centrocampo e attacco, mentre in difesa dovrà fare i conti con l’assenza di Ceccaroni e le condizioni non ottimali di Nikolaou.

Se in porta la presenza di Audero è una certezza, restano da definire i tre difensori davanti a lui. Magnani e Baniya sembrano sicuri del posto, mentre per la terza maglia il ballottaggio è ancora aperto. Come evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il greco Nikolaou sarebbe la scelta naturale per il centrosinistra, ma dopo il recente infortunio non è ancora al 100% e potrebbe partire dalla panchina.

Per questo, Dionisi sta valutando due alternative: l’arretramento di Blin nella linea difensiva, con Magnani e Baniya ai suoi lati, oppure lo spostamento di Diakité in retroguardia, lasciando Pierozzi sulla fascia destra. La prima opzione sembra al momento la più probabile, come già visto nella trasferta di Cosenza.

Centrocampo e attacco: scelte abbondanti per Dionisi

Con Blin possibile centrale difensivo, il centrocampo vedrebbe Gomes e Ranocchia in vantaggio per una maglia da titolare, anche se Segre scalpita per rientrare dopo aver giocato solo 35 minuti nelle ultime tre gare. A destra Pierozzi è favorito su Diakité, mentre sulla sinistra continua il ballottaggio tra Di Francesco e Lund, con il primo che potrebbe essere scelto per dare maggiore spinta offensiva.

In attacco, invece, torna Brunori dopo la squalifica e Dionisi è pronto a riproporlo nel ruolo di trequartista dietro Pohjanpalo. Il capitano rosanero ha dimostrato di trovarsi bene nella nuova posizione, garantendo maggiore libertà di movimento e aiutando la squadra a creare spazi. Completerà il reparto offensivo Verre, vero jolly nel 3-4-2-1, capace di rifinire l’azione e dare equilibrio in fase di non possesso.

Tra dubbi e scelte multiple, Dionisi sa di poter contare su un organico con diverse soluzioni, soprattutto dalla metà campo in su. La Sampdoria rappresenta un avversario ostico, ma il Palermo arriva a questa sfida con la consapevolezza di poter imporre il proprio gioco.