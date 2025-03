Gds: “Palermo, il bis esterno è (quasi) utopia”

Lo 0-3 ottenuto al San Vito-Marulla contro il Cosenza ha segnato una svolta per il Palermo, ponendo fine a un periodo di difficoltà lontano dal Barbera. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la vittoria in Calabria ha restituito certezze e fiducia, sia in termini di risultato che di solidità difensiva. Ora i rosanero vogliono ripetersi al Ferraris, dove affronteranno un avversario ben più ostico rispetto al Cosenza.

Per mantenere salda la posizione nei playoff, il Palermo dovrà migliorare il rendimento esterno, tornando ai numeri di inizio stagione. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, nelle prime nove giornate le uniche tre vittorie erano arrivate proprio in trasferta, tutte di fila contro Cremonese (0-1), Juve Stabia e Südtirol (1-3). Poi il trend si è invertito: se al Barbera la squadra ha trovato maggiore continuità, fuori casa ha faticato, incassando quattro sconfitte consecutive tra dicembre e gennaio (Carrarese, Sassuolo, Cittadella e Reggiana). Il pareggio-beffa con lo Spezia sembrava il colpo di grazia alle ambizioni di Brunori e compagni, ma il successo contro i calabresi ha riacceso l’entusiasmo.

Una missione difficile, ma possibile

A Genova l’ostacolo sarà decisamente più alto. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la Sampdoria sta mostrando segnali di crescita e al Ferraris non subisce gol da 298 minuti, con l’ultimo incassato da Antonucci del Cesena. Dopo quella sconfitta, i blucerchiati hanno raccolto 7 punti in tre gare interne, bloccando anche la capolista Sassuolo.

Per il Palermo, vincere due trasferte di fila senza subire reti sarebbe un’impresa che manca addirittura da undici anni in Serie B. L’ultima volta risale al maggio 2014, quando la squadra di Iachini, già proiettata verso la promozione, superò Novara (0-1) e Cittadella (0-2).

La sfida di domenica sarà un test fondamentale per misurare le ambizioni dei rosanero. Il super attacco di Dionisi è chiamato a spezzare l’imbattibilità casalinga della Samp e a mettere in cascina punti preziosi per i playoff. Con dieci partite ancora da giocare, di cui cinque in trasferta, il Palermo ha l’occasione di invertire definitivamente il trend e costruire una fase finale di campionato all’altezza delle aspettative.