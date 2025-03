Gds: “Dionisi scommette sul Palermo «Con la Samp possiamo fare tris»”

Il Palermo si prepara alla sfida contro la Sampdoria con un obiettivo chiaro: riproporre lo stesso spirito combattivo che ha permesso di superare Cosenza e Brescia e tornare a casa con tre punti fondamentali. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Dionisi chiede ai suoi di mantenere alta l’intensità per consolidare la posizione nei playoff e centrare la terza vittoria consecutiva.

«Dobbiamo rispettare l’avversario, ma dimostrare le nostre qualità», ha dichiarato il tecnico rosanero. Il focus è sulle prestazioni in trasferta, un aspetto su cui la squadra deve ancora crescere. «Ci sono sempre momenti delicati, ma se crediamo nelle nostre capacità e troviamo dentro di noi la spinta giusta, possiamo ottenere grandi soddisfazioni», ha aggiunto Dionisi, ribadendo l’importanza di un atteggiamento vincente.

L’evoluzione della Samp e le insidie della gara

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la Sampdoria è profondamente cambiata rispetto all’andata, con sette-otto nuovi titolari e un’identità diversa. Dionisi mette in guardia i suoi: «Non troveremo la stessa squadra affrontata mesi fa, hanno rivoluzionato la rosa e acquisito maggiore consapevolezza».

L’attenzione è soprattutto sugli attaccanti blucerchiati: «Niang è un giocatore che non c’entra niente con la Serie B, può alzare tantissimo il loro livello. Poi c’è Coda, che anche se oggi non è una prima scelta, resta uno dei migliori bomber della categoria».

L’allenatore del Palermo sottolinea che il valore dell’avversario non deve essere misurato dalla classifica: «Ogni squadra ha la sua identità, la rispettiamo, ma abbiamo le qualità per giocarcela».

Emergenza difesa e le scelte di Dionisi

Il Palermo dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti, soprattutto in difesa, dove mancherà Ceccaroni per squalifica e Nikolaou resta in forte dubbio. «Nikolaou era in panchina contro il Brescia, ma devo ancora valutare la sua condizione. L’assenza di Ceccaroni offre una chance a diversi giocatori», ha spiegato Dionisi, che sta considerando diverse soluzioni, tra cui l’arretramento di Diakité.

Per quanto riguarda il centrocampo, Ranocchia è pienamente recuperato, mentre Henry si è allenato con il gruppo e potrebbe essere convocato. L’allenatore ha anche elogiato Magnani per il suo spirito di adattamento, pur precisando che il difensore preferirebbe giocare a destra.

In attacco, il tecnico rosanero sembra avere le idee chiare: «Brunori è il capitano e quando è disponibile per me gioca».

Un altro giocatore chiave sarà Valerio Verre, anche se Dionisi non ha mancato di sottolineare la sua incostanza: «Ha una qualità superiore a tutti, ma deve garantire continuità in entrambe le fasi di gioco».

Con una difesa da reinventare e una Samp in crescita, il Palermo dovrà dimostrare carattere e concentrazione per ottenere un risultato positivo al Ferraris.