Gds: “Reagire o sprofondare. Il Palermo non ha scelta”

PALERMO – (Giornale di Sicilia) Il Palermo non può più permettersi passi falsi. L’entusiasmo iniziale si è raffreddato, la corsa ai play-off si è complicata e l’ennesima emergenza infortuni riduce all’osso la lista dei convocati di Dionisi. Contro il Mantova, la squadra è chiamata a dimostrare carattere, lasciandosi alle spalle il pareggio beffa con lo Spezia e riprendendo il cammino verso la zona alta della classifica.

Come sottolineato da Alessandro Arena su Giornale di Sicilia, fermarsi proprio adesso potrebbe avere effetti devastanti per il morale e la classifica: una vittoria degli ospiti al Barbera significherebbe aggancio in classifica e alimenterebbe un nuovo psicodramma tra i tifosi, già scottati dalla mancata vittoria di La Spezia.

La sfida del Barbera: prove di rilancio

Il Palermo si affida alla coppia Brunori-Pohjanpalo, che avrà il compito di trascinare la squadra nel momento più delicato della stagione. Il finlandese si prepara al debutto casalingo dopo l’esordio positivo in trasferta, mentre il capitano rosanero deve ritrovare quella brillantezza smarrita nelle ultime settimane. Dietro di loro, sarà Verre ad agire da trequartista, con Segre e Blin a contendersi una maglia per completare la mediana.

Sugli esterni, Diakité sarà confermato a destra, mentre a sinistra Pierozzi è leggermente favorito. In difesa, il trio composto da Baniya, Magnani e Ceccaroni proteggerà la porta di Audero, con Nikolaou ancora indisponibile.

Il Mantova arriva al Barbera con l’intenzione di giocarsi le proprie carte, nonostante un rendimento altalenante. Il pericolo numero uno sarà Mancuso, ex rosanero che ha ritrovato il gol nell’ultimo turno e che non farà sconti alla sua vecchia squadra.

Come evidenziato da Giornale di Sicilia, il Palermo deve ritrovare compattezza e continuità, evitando di concedere agli avversari le solite ingenuità difensive che hanno compromesso diverse gare in questa stagione. La spinta del pubblico potrebbe fare la differenza, ma la squadra dovrà essere la prima a dare un segnale chiaro sul campo.

La sfida con il Mantova è un bivio: una vittoria darebbe nuova linfa alla corsa ai play-off, un altro passo falso potrebbe aprire scenari complicati. Tocca ai rosanero dimostrare di essere all’altezza della sfida.