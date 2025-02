Gds: “Dionisi cambia. Le probabili formazioni di Palermo-Mantova”

Il Palermo è chiamato a una prova di carattere contro il Mantova per rimanere agganciato alla zona playoff. La squadra di Dionisi, reduce dal pareggio con lo Spezia, si affida alla coppia d’attacco Brunori-Pohjanpalo per ritrovare la vittoria al Barbera. Il tecnico rosanero conferma il 3-4-2-1, con Verre e Ranocchia alle spalle delle due punte.

Il Mantova di Possanzini arriva a Palermo con il classico 4-2-3-1, cercando di sfruttare la rapidità di Bragantini e Mancuso per impensierire la retroguardia avversaria. Il tecnico biancorosso punta sulla solidità di Burrai e Trimboli in mediana, mentre in difesa la coppia Brignani-Cella avrà il compito di contenere gli attacchi rosanero.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1)

Allenatore: Dionisi

In campo:

Portiere: Audero

Difesa: Baniya, Magnani, Ceccaroni

Centrocampo: Diakité, Blin, Verre, Lund

Trequarti: Ranocchia

Attacco: Brunori, Pohjanpalo

Panchina: Desplanches, Sirigu, Butaro, Pierozzi, Segre, Vasic, Gomes, Le Douaron

Squalificati: Nessuno

MANTOVA (4-2-3-1)

Allenatore: Possanzini

In campo:

Portiere: Festa

Difesa: Maggioni, Brignani, Cella, Giordano

Centrocampo: Burrai, Trimboli

Trequarti: Bragantini, Mancuso, Ruocco

Attacco: Mensah

Panchina: Sonzogni, Batti, De Maio, Solini, Redolfi, Artioli, Muroni, Radaelli, Wieser, Galuppini, Debenedetti

Squalificati: Nessuno

Dove vederla e arbitro del match

Stadio: Renzo Barbera, Palermo

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN e Amazon Prime

Arbitro: Galipò di Firenze

Come evidenziato da Alessandro Arena su Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà essere attento a non concedere ripartenze pericolose al Mantova, che proverà a sfruttare la velocità dei suoi esterni offensivi. La coppia Brunori-Pohjanpalo sarà determinante per le sorti dell’incontro, con il finlandese alla prima davanti al pubblico del Barbera.

Una sfida delicata, con in palio punti fondamentali per le ambizioni di entrambe le squadre.