Capozucca: «Il Palermo è la squadra favorita per andare in A attraverso i playoff»

Ecco le sue parole:

«Inter-Juve? L’Inter rimane la squadra più forte del campionato. Ha la rosa più importante. E alla fine sarà la squadra che con ogni probabilità porterà a casa lo Scudetto».

E il Napoli? «Non demorde. Non ha le coppe. Sarà un valido antagonista. Ma l’Inter è più forte».

Il Milan ha battuto il Verona. Ma il cammino è altalenante.

«Dopo il mercato devono arrivare i risultati. Diamogli tempo per vedere i frutti della rivoluzione».

Si aspetta l’addio di Theo Hernandez?

«Alla fine il campo decide il valore dei calciatori. Lo ritengo un calciatore molto valido, penso che il Milan alla fine lo terrà».

Chi ha condotto il mercato migliore?

«La Fiorentina. Ha fatto davvero un bel mercato a dimostrazione delle capacità di Pradé».

Il Venezia in piena lotta salvezza ha venduto Pohjanpalo…

«Ha guardato più al bilancio. A volte però giudicare dall’esterno è difficile. Avranno avuto i loro motivi. Però è un ottimo acquisto per il Palermo».

E adesso il Palermo, dopo il mercato di gennaio, non può fallire…

«È una piazza da Serie A. La proprietà è molto importante. Quindi si, il Palermo è la squadra favorita per andare in Serie A attraverso i playoff».

Il Sassuolo corre da solo…

«Il Sassuolo ha un piede e mezzo in Serie A. Per la seconda posizione lotta a due Pisa e Spezia. Non credo ad una lunga distanza tra terza e quarta, quindi i playoff si giocheranno»

Abate e la Ternana: il tecnico era stato esonerato per una notte…

«Posso solo dire che Abate, non perché sia stata una mia scelta, ha le idee ben chiare ed è un allenatore preparato. Potrà fare una buona carriera».