Gds: “Mantova-Palermo. Le probabili formazioni”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Mantova e Palermo.

L’infermeria del Palermo continua a riempirsi: oltre alle assenze già note di Brunori, Lucioni e Saric, si aggiungono anche quelle di Baniya e Sirigu, che saranno out per la partita contro il Mantova. Dionisi affiderà quindi il centro della difesa a Nedelcearu, mentre in attacco Di Mariano avrà una chance dal primo minuto al posto di Di Francesco.