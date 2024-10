Gds: “Palermo, caccia alla vittoria-bis. Con il Mantova per spiccare il volo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che va a caccia della vittoria contro il Mantova per spiccare il volo in classifica.

Il Palermo si prepara a un vero tour de force, con la seconda partita in quattro giorni e altre due sfide previste nei prossimi nove. Dopo la vittoria contro la Reggiana, che ha interrotto un lungo digiuno di successi interni, i rosanero cercano continuità nella trasferta di stasera contro il Mantova per cercare di ottenere due vittorie consecutive, un obiettivo finora sfuggito in questa stagione. Nonostante un cammino altalenante, il Palermo è al quinto posto e punta a mantenere il passo delle squadre di vertice.

Dionisi è imbattuto in trasferta da oltre due mesi, ma la sconfitta con il Modena ha mostrato alcune fragilità, soprattutto nella gestione del secondo tempo. La vittoria contro la Reggiana ha però dimostrato la capacità della squadra di reagire psicologicamente, chiudendo la partita senza soffrire. Ora serve una conferma, e Mantova rappresenta un banco di prova importante. I “virgiliani” sono imbattuti al Martelli, dove hanno ottenuto 10 dei loro 12 punti stagionali, nonostante abbiano affrontato per lo più squadre di bassa classifica. Tuttavia, con appena 3 gol subiti in casa e il sostegno del pubblico, il Mantova può rappresentare una sfida insidiosa, soprattutto considerando che non vince da un mese e rischia di avvicinarsi alla zona retrocessione.

Una vittoria al “Martelli”, dove il Palermo non ha mai vinto tra Serie A e B, aprirebbe scenari interessanti per la squadra di Dionisi, inviando un messaggio forte alle altre pretendenti alla promozione. Tuttavia, il Palermo dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave: Brunori, Lucioni, Saric, Baniya e Sirigu sono indisponibili. Al loro posto, Dionisi confermerà Desplanches in porta, con Nedelcearu e Nikolaou al centro della difesa, supportati sulle fasce da Diakité e Ceccaroni. A centrocampo, Segre, Gomes e Verre completeranno il terzetto, mentre Ranocchia partirà ancora dalla panchina. In attacco, Henry sarà affiancato da Insigne e probabilmente da Di Mariano, mentre Di Francesco potrebbe riposare.

La gara contro il Mantova sarà un test per valutare anche l’apporto dei giocatori meno impiegati, fondamentale per affrontare il fitto calendario con il coinvolgimento di tutta la rosa e per puntare a risultati ambiziosi in questa stagione.