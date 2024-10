Gds: “Palermo, ora Insigne insegue i suoi record”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e su Insigne che insegue i suoi record.

Roberto Insigne sta vivendo un inizio di stagione straordinario con il Palermo, passando da “oggetto misterioso” del mercato estivo 2023/2024 a vero e proprio leader tecnico della squadra. Con una combinazione di velocità, qualità e giocate decisive, Insigne ha già segnato quattro gol (inclusi quelli in Coppa Italia) e fornito due assist. Inoltre, ha contribuito ad altre reti, come dimostrato nell’ultima partita contro la Reggiana, dove il suo tiro si è infranto sulla traversa, permettendo a Henry di segnare sulla ribattuta.

Un aspetto curioso riguarda la sua capacità di segnare in trasferta: tutte le sue reti in campionato sono arrivate lontano dal Barbera, avvicinandolo al suo record personale di gol fuori casa stabilito nella stagione 2019/20. Insigne ha segnato in ciascuna delle ultime due gare esterne, e solo una volta ha fatto meglio con quattro reti consecutive in trasferta nel 2020.

Questo rendimento, che forse pochi si aspettavano, sembra essere il risultato di una combinazione di forma fisica e condizione psicologica migliorate. Dopo qualche critica e infortuni nella stagione passata, Insigne è ora un giocatore trasformato, dimostrando le sue qualità non solo con giocate decisive, ma anche con una leadership evidente, come mostrato nelle sue esultanze per i gol dei compagni.

Insigne si è finalmente rivelato come una figura chiave per il Palermo, in grado di fare la differenza con il suo talento e la sua imprevedibilità.