Gds: “Coppa Italia Primavera. Rosanero impegnati ad Ascoli”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Coppa Italia Primavera.

La Primavera del Palermo è in trasferta ad Ascoli per affrontare oggi alle 11 il terzo turno di Coppa Italia al Centro sportivo “Picchio Village”. Dopo la sconfitta contro il Napoli, i ragazzi allenati da Del Grosso cercano un riscatto in questa partita, che, in caso di vittoria, permetterà loro di avanzare al turno successivo. L’ultimo incontro tra le due squadre ha visto i rosanero vincere 3-1 al Pasqualino di Carini, un precedente che potrebbe dare fiducia ai giovani siciliani in vista della sfida odierna.