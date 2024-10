Gazzetta dello Sport: “Dionisi con sette indisponibili. Le probabili formazioni di Mantova-Palermo”

Stasera, il Palermo affronterà il Mantova allo Stadio Martelli alle 20:30, in un match decisivo per la continuità dei rosanero, reduci dalla vittoria contro la Reggiana. Anche il Mantova, imbattuto in casa, cercherà di difendere il proprio territorio per risollevarsi dopo una serie di risultati altalenanti. Sarà una partita particolare per Leonardo Mancuso, ex giocatore del Palermo, che ha dichiarato di essere motivato dalla possibilità di segnare contro la sua ex squadra.

Le probabili formazioni, tratte dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, vedono il Palermo schierarsi con il consueto 4-3-3 e il Mantova in un 4-2-3-1, con Henry e Mancuso come riferimenti offensivi rispettivamente per i rosanero e i virgiliani.

Mantova – Palermo

Data e ora: Oggi, ore 20:30

Stadio: Martelli

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Palermo e M. Scarpa

Quarto uomo: Turrini

VAR: Doveri

AVAR: Di Vuolo

TV: DAZN

Prezzi: 20-50 euro

Formazioni

Mantova (4-2-3-1):

Portiere: Festa (1)

Difesa: Maggioni (27), Redolfi (5), Brignani (13), Bani (6)

Centrocampo: Burrai (8), Trimboli (21)

Trequarti: Galuppini (14), Fiori (11), Cella (29)

Attacco: Mancuso (19)

Panchina Mantova:

Portieri: Sonzogni (12)

Difensori: Solini (4), De Maio (87), Fedel (20)

Centrocampisti: Wieser (10), Artioli (24), Muroni (28)

Attaccanti: Debenedetti (9), Mensah (7), Ruocco (18), Bragantini (30)

Allenatore: Possanzini

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Palermo (4-3-3):

Portiere: Desplanches (1)

Difesa: Ceccaroni (32), Nikolaou (43), Nedelcearu (18), Diakité (23)

Centrocampo: Verre (26), Gomes (6), Segre (8)

Attacco: Di Mariano (7), Henry (20), Insigne (11)

Panchina Palermo:

Portieri: Nespola (12), Di Bartolo (77)

Difensori: Lund (3), Buttaro (25), Pierozzi (27), Peda (29)

Centrocampisti: Vasic (14), Ranocchia (10), Appuah (19)

Attaccanti: Di Francesco (17), Le Douaron (21)

Allenatore: Dionisi

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Sirigu, Baniya, Brunori, Saric, Lucioni, Blin, Gomis

Nota: Partita speciale per Mancuso, ex rosanero, che affronterà il Palermo dopo aver difeso i colori della squadra siciliana nella scorsa stagione.