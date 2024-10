Gazzetta dello Sport: “Nuova regola in arrivo nel calcio. Palla in mano al portiere per 8 secondi, le ultime”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla nuova regola in arrivo nel calcio.

L’International Football Association Board (Ifab) ha recentemente introdotto due nuovi esperimenti per contrastare alcuni comportamenti ritenuti dannosi per il gioco: il rallentamento intenzionale dei portieri e le proteste collettive contro gli arbitri. Le federazioni interessate, escluse le prime due divisioni, potranno candidarsi per testare queste nuove regole.

Limite di 8 secondi per i portieri: Attualmente, il regolamento impone un limite di 6 secondi per tenere il pallone in mano, anche se raramente viene rispettato. Con il nuovo esperimento, il portiere avrà 8 secondi per rilanciare la palla dal momento in cui la controlla. Se il portiere supera questo tempo, la sanzione potrebbe essere un calcio d’angolo o una rimessa laterale (a discrezione della federazione). La prima infrazione comporterà un’ammonizione verbale, mentre dalla seconda scatterà un cartellino giallo.

Interazioni con l’arbitro riservate al capitano: Come già visto con successo negli Europei, solo il capitano della squadra sarà autorizzato a interagire con l’arbitro per chiarimenti e proteste. Se necessario, l’arbitro farà un segno specifico con le braccia per indicare che solo il capitano può avvicinarsi, mentre gli altri giocatori dovranno restare a distanza di almeno quattro metri. Qualora uno o più giocatori violassero questa zona, il primo o il più aggressivo verrà ammonito.

Queste nuove regole saranno discusse ulteriormente nelle prossime riunioni del Board, con un incontro di aggiornamento previsto per il 2 dicembre e una riunione annuale a marzo a Belfast.