Repubblica: “Il Palermo sfida il Mantova, gli ex Possanzini e Mancuso sulla strada dei rosanero”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sulla gara che i rosanero giocheranno oggi a Mantova.

La sfida di stasera tra Mantova e Palermo mette di fronte due squadre con filosofie opposte, ma con la stessa ambizione di conquistare i tre punti. Da un lato, il Palermo di Dionisi, specialista delle trasferte, ha costruito buona parte del suo bottino (10 punti su 15) proprio lontano dal “Barbera”. Una vittoria oggi (ore 20.30) rappresenterebbe il secondo successo consecutivo per la prima volta in stagione e un segnale di continuità che consoliderebbe le ambizioni dei rosanero, desiderosi di accorciare il distacco dal Pisa capolista.

Il Mantova, dall’altro lato, si presenta come una squadra coriacea in casa, imbattuta al “Martelli” e in cerca di una vittoria che manca da più di un mese. Dopo una serie di risultati deludenti, i ragazzi di Possanzini sono pronti a dare battaglia per riavvicinarsi a una salvezza tranquilla. La presenza dell’ex rosanero Leonardo Mancuso come punta di riferimento potrebbe aggiungere un elemento di pericolo per il Palermo, dato che il giocatore potrebbe essere motivato a sorprendere la sua ex squadra.

Dionisi dovrebbe confermare gran parte dell’undici che ha vinto contro la Reggiana, ma dovrà fare a meno di Baniya, Lucioni, Saric e Sirigu. Al centro della difesa dovrebbe essere schierato Nedelcearu accanto a Nikolaou, mentre Ceccaroni potrebbe lasciare spazio a Lund come terzino sinistro. In attacco, Henry sarà affiancato da Insigne e Di Francesco, con Le Douaron pronto a subentrare.

Il settore ospiti è già sold-out, con 947 tifosi palermitani pronti a spingere la squadra di Dionisi verso un risultato positivo. Questo match rappresenta un’opportunità importante per il Palermo di mantenere il contatto con le prime posizioni e dare continuità ai recenti risultati positivi.