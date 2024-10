Semplici: «Il Palermo lotterà per il secondo posto, ci sono tutti i margini per risalire in classifica»

Leonardo Semplici, ai microfoni di TuttoB.com, ha analizzato la stagione di Serie B, spaziando dalle prestazioni del Sassuolo, candidato alla vittoria finale, alle difficoltà del Cittadella e alla ripresa del Frosinone. Ma non solo, ha menzionato anche il Palermo.

Ecco le sue dichiarazioni:

Mister, il Sassuolo è destinato a ripercorrere le orme del Parma della passata stagione? «Senz’ombra di dubbio, perchè ha valori assoluti: è la squadra con l’organico più importante, la più pronta e la favorita numero uno per la vittoria finale. Non mi spingo fino al punto di affermare che il Sassuolo farà un campionato a parte, ma ci andiamo vicino, anche perché sta dimostrando di avere uno spessore diverso dalle altre, nonostante siano state giocate solo dieci partite».

Chi ha allungato il passo, con il cambio di guida tecnica, è la Sampdoria: 4 vittorie nelle ultime 5, malgrado una difesa evidentemente da registrare (14 gol al passivo). «Credo che i blucerchiati lotteranno per il secondo posto insieme alla Cremonese e al Palermo. La Samp ha una rosa di spessore notevolissimo, soprattutto davanti dove il tandem Coda-Tutino è un valore aggiunto. Certo, c’è ancora da sistemare qualcosa, ma alla distanza la squadra è destinata a competere per la promozione diretta».

Il Palermo, fin qui piuttosto balbettante e umorale, ha finalmente còlto la prima vittoria tra le mura amiche: può essere la svolta? «La partenza non è stata delle migliori, sì, ma adesso che la squadra si è sbloccata in casa credo che potrà solo migliorare. Ci sono tutti i margini per risalire, costruendo una classifica consona agli importanti investimenti sostenuti dalla società e alle legittime ambizioni della piazza».

Tra le outsider in chiave promozione chi inserisce? «Il Pisa e lo Spezia. Che però a questo punto è più corretto definire vere e proprie certezze. I nerazzurri perché sono partiti forte, mentre i bianchi dopo un’annata travagliata hanno trovato la forza e la continuità necessarie a lottare per la promozione»