Gazzetta di Modena: “Palumbo vicino all’addio. Sarà il primo grande colpo del Palermo di Inzaghi”

Ore decisive per il futuro di Antonio Palumbo, sempre più vicino al Palermo. Come riportato dalla Gazzetta di Modena, la trattativa tra i rosanero e il Modena è ormai alle battute finali, con il centrocampista campano che rappresenta il grande obiettivo richiesto da Filippo Inzaghi per rinforzare la mediana.

L’operazione, scrive ancora la Gazzetta di Modena, è destinata a diventare l’affare chiave del mercato in uscita dei canarini. La richiesta del club emiliano non è troppo lontana dai 3 milioni di euro: le parti stanno trattando per colmare la lieve distanza e definire le modalità dell’accordo, che potrebbe chiudersi con un pagamento cash oppure con l’inserimento di una contropartita tecnica.

Saric possibile pedina di scambio

Il nome in ballo, secondo la Gazzetta di Modena, è quello di Dario Saric. Il centrocampista italo-bosniaco ex Cesena potrebbe rientrare nell’affare e ritrovare a Modena Andrea Sottil, tecnico che lo aveva valorizzato nella sua miglior stagione ad Ascoli (2022/23). Sottil spinge per riaverlo con sé e il Palermo potrebbe considerare questa soluzione per facilitare la chiusura dell’intesa.

Nella stessa trattativa era stato inizialmente inserito anche Sebastiano Desplanches, ma l’ipotesi è ormai sfumata: il Palermo è stato chiaro nel voler cedere il portiere solo con la formula del prestito secco, condizione che ha spinto il Modena a sfilarsi.

Secondo la Gazzetta di Modena, la stretta finale potrebbe arrivare già tra lunedì e martedì. Dopo aver respinto diverse offerte, il Modena si prepara a salutare uno dei suoi leader tecnici e carismatici, mentre il Palermo si avvicina al primo grande colpo dell’era Inzaghi.