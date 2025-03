Gazzetta dello Sport: “Vazquez fuori 10 giornate. Come si è arrivati alla sentenza”

La Serie B perde uno dei suoi protagonisti per le ultime nove giornate di campionato e l’inizio dei playoff. Franco Vazquez, miglior marcatore della Cremonese con 9 gol e 3 assist, è stato squalificato per dieci giornate dal giudice sportivo Ines Pisano, a seguito delle indagini condotte su un episodio avvenuto durante Bari-Cremonese del 15 febbraio scorso.

Come riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la decisione è arrivata dopo un mese di approfondimenti e si basa sull’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede squalifiche severe per episodi di razzismo, con possibilità di ulteriori sanzioni economiche tra i 10 e i 20mila euro.

L’episodio durante Bari-Cremonese

Secondo quanto accertato dagli organi disciplinari, tutto è nato nei minuti finali del match. La Cremonese era passata in vantaggio, ma un’autorete di Dorval nel recupero ha ristabilito la parità, generando tensione in campo e in panchina.

Stando alla ricostruzione, Vazquez avrebbe rivolto un insulto razzista nei confronti di Dorval, utilizzando un’espressione offensiva che non è passata inosservata. Il difensore del Bari, dopo il fischio finale, è scoppiato in lacrime, come spiegato in conferenza stampa da Moreno Longo, tecnico dei pugliesi.

Il collega Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, si era subito recato negli spogliatoi del Bari per scusarsi a nome della squadra, mentre Vazquez ha sempre negato le accuse.

L’inchiesta e la sentenza

Come sottolineato da Binda sulla Gazzetta dello Sport, il caso è stato trattato con massima attenzione dagli organi federali. Un ispettore della Procura FIGC, presente alla partita, aveva già segnalato l’episodio nel proprio referto, ma la giudice sportiva ha chiesto ulteriori indagini, ritenendo necessaria una verifica approfondita.

Nelle settimane successive sono stati raccolti nuovi interrogatori, tra cui quello dello stesso ispettore testimone del fatto. La sentenza è arrivata ieri, privando la Cremonese di un elemento chiave nel rush finale della stagione.

Le reazioni: la Cremonese pronta al ricorso, Bari in silenzio

Il club lombardo non ha perso tempo e ha annunciato che presenterà ricorso, ribadendo la totale estraneità di Vazquez ai fatti contestati.

«Nel condannare fermamente ogni forma di discriminazione, la Cremonese ricorda il proprio impegno nel contrasto al razzismo attraverso numerose attività di responsabilità sociale», ha dichiarato la società in una nota ufficiale.

Il Bari, invece, ha scelto di non commentare ufficialmente, mentre Dorval – come riportato da chi gli è vicino – è apparso molto scosso dalla vicenda.

Il peso della squalifica sulla Cremonese

La perdita di Vazquez rappresenta un colpo durissimo per la squadra di Stroppa, in piena lotta per il miglior piazzamento playoff. L’argentino aveva già saltato una partita per squalifica e, successivamente, si era infortunato a Carrara, subendo anche un intervento chirurgico per una frattura al viso. Ora, l’ulteriore stop disciplinare lo terrà fuori fino alla prima gara degli spareggi promozione.

Mentre il club prova a ribaltare la sentenza in appello, il campionato va avanti, ma con un’assenza pesante che potrebbe influenzare il finale di stagione della Cremonese.