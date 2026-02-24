Gazzetta dello Sport: “Torna La Penna. Ma andrà in Serie B”

Federico La Penna potrebbe tornare in campo prima del previsto. Non in Serie A, ma in Serie B. È questa l’ipotesi rilanciata da Matteo Dalla Vite sulla Gazzetta dello Sport, dopo le settimane turbolente seguite all’episodio di Inter-Juventus.

Come ricorda Matteo Dalla Vite sulla Gazzetta dello Sport, l’arbitro della sezione Roma 1 era finito al centro delle polemiche per l’espulsione di Kalulu, ammonito per simulazione dopo il contatto con Bastoni. Un errore che ha fatto il giro del mondo e che ha scatenato un’ondata di critiche, culminata anche in minacce nei confronti del direttore di gara e della sua famiglia.

Rientro graduale

Secondo quanto riportato da Matteo Dalla Vite sulla Gazzetta dello Sport, l’idea del designatore sarebbe quella di non “abbandonare” La Penna, favorendone un rientro progressivo. La Serie B potrebbe rappresentare il primo passo, prima di un eventuale ritorno in Serie A.

Restano necessari passaggi preventivi e un percorso di riassestamento graduale, ma l’intenzione sarebbe quella di rimetterlo in pista il prima possibile, anche per spegnere l’effetto di una caduta tanto fragorosa quanto mediatica.

Il precedente e il dibattito

Nel pezzo firmato da Matteo Dalla Vite sulla Gazzetta dello Sport viene ricordato anche l’intervento di Andrea De Marco a “Open Var”, dove aveva spiegato che il contatto tra i giocatori era lieve e che la valutazione di simulazione poteva starci, sottolineando l’importanza di dare un segnale educativo.

Ora, però, il focus si sposta sul futuro: prima di rivederlo in Serie A passerà del tempo, ma la Serie B potrebbe segnare il punto di ripartenza per La Penna.