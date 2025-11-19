Gazzetta dello Sport: “Serie B, si riparte da 300”

Come racconta Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport, il primo gol di questa Serie B porta la firma di Jalen Blesa del Cesena, il 22 agosto a Pescara, festeggiato col celebre palloncino nero. L’ultimo, proprio prima della sosta, lo ha realizzato Andrea Colpani del Monza, sempre a Pescara.

I due si ritroveranno domenica in Monza–Cesena, senza sapere che tra quei due momenti si sono inseriti altri 298 gol, per un totale di 300 reti in 119 partite (in attesa del recupero Juve Stabia–Bari).

Una cifra importante, che secondo La Gazzetta dello Sport conferma come questo campionato stia vivendo una delle sue edizioni più prolifiche da quando la B è tornata a 20 squadre (stagione 2019-20). Con un solo recupero da disputare, la soglia dei 304 gol del 2021-22 è ampiamente raggiungibile. Più arduo superare i 312 gol del 2020-21.

Gli attacchi che brillano: Frosinone, Modena, Venezia

L’analisi di Nicola Binda per La Gazzetta dello Sport evidenzia come ben tre squadre abbiano già superato quota 20 reti:

Frosinone miglior attacco con 22 gol;

Modena a 21;

Venezia a 20.

L’Avellino ha inciso in maniera netta grazie ai due match più spettacolari della stagione, vinti per 4-3 contro Carrarese e Reggiana.

Interessante il dato sulle palle inattive: il 40% dei gol nasce da situazioni da fermo, mentre 181 reti arrivano da azione manovrata, segno che la scelta di molte squadre di difendere a tre non ha limitato la produzione offensiva. In controtendenza, invece, i gol su punizione diretta: appena due, un dato definito «pochissimo» da La Gazzetta dello Sport.

Capocannonieri, sorprese e stelle emergenti

Il capocannoniere, scrive Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport, è Ettore Gliozzi: 7 gol (6 su rigore) con il Modena, vicino ai 10 centri della sua migliore stagione al Pisa.

Il simbolo assoluto resta però Massimo Coda, salito a quota 139 reti in carriera in B, superando Schwoch.

Le sorprese non mancano:

Mattia Bortolussi (Padova), già a 6 gol dopo aver debuttato in B a 29 anni;

i giovani Popov (Empoli) e Cissé (Catanzaro), entrambi a 5 reti;

i gemelli Shpendi, appaiati a quota 5 con Cesena ed Empoli.

L’apporto non arriva solo dagli attaccanti:

tra i centrocampisti spicca Nicolas Schiavi (Carrarese),

tra i difensori Andrea Tiritiello (Entella), entrambi con 5 gol.

Il Venezia è la squadra con più giocatori a segno: 12, seguita da Avellino, Carrarese e Modena (10). In difficoltà, invece, il Mantova, peggior attacco con 9 reti e soltanto tre marcatori diversi.

Il Mantova e la ricerca della svolta

Possanzini ha pagato caro un mix tra sfortuna (pali e traverse) e poca incisività sotto porta. Ma grazie alle ultime due vittorie, scrive Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport, il Mantova arriva alla sosta con rinnovata fiducia. Resta da capire se basterà per risolvere il problema principale: segnare.