Repubblica: “Il Palermo lavora sulla mente e Palumbo diventa regista”

Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo, il Palermo vuole far scoccare di nuovo la scintilla: tecnica, mentale e di entusiasmo. La squadra di Inzaghi vede la trasferta di sabato a Chiavari come l’inizio di una nuova fase, quella in cui cancellare le paure e recuperare i meccanismi che avevano reso i rosanero una delle sorprese dell’avvio di campionato.

Nei giorni che precedono la gara con l’Entella, scrive Repubblica Palermo, lo staff ha lavorato non soltanto sulla parte tecnica ma anche su quella mentale. L’obiettivo è liberare i giocatori dalla paura di sbagliare, restituendo serenità e concretezza in costruzione e sotto porta. La scintilla che Inzaghi invoca è la stessa che aveva accompagnato Brunori e compagni nelle prime giornate, molto diversa dalla squadra timida e reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite prima della sosta.

Accanto al lavoro psicologico, Repubblica Palermo sottolinea possibili novità tattiche: Vasic dal primo minuto, Palumbo in regia, Brunori utilizzato come seconda punta. Inoltre Inzaghi ha deciso di anticipare la partenza per la Liguria per consentire ai giocatori di familiarizzare con il campo sintetico del “Sannazzari”, una scelta diametralmente opposta alla gestione della vigilia di Juve Stabia–Palermo, quando emerse chiaramente la difficoltà ad adattarsi alla superficie.

I rosanero svolgeranno la rifinitura direttamente allo stadio dell’Entella per evitare situazioni come quella che portò Pierozzi a scivolare nell’azione decisiva di Castellammare. Ma la scintilla che cerca il Palermo è anche quella del rapporto con la tifoseria. Come riportato da Repubblica Palermo, i supporters continuano a rispondere presente: già 700 biglietti venduti nel settore ospiti nella prima giornata di prevendita indicano una passione mai sopita.

Per alimentare questo legame, il club ha lanciato il “Pink pack 3 games”, un pacchetto che permette di assistere con un solo biglietto alle tre prossime partite casalinghe contro Carrarese, Sampdoria e Padova. Una scelta pensata per portare più pubblico possibile al Barbera e spingere la squadra in un momento delicato.

Infine, Repubblica Palermo ricorda l’impegno del club sul fronte sociale: il Palermo parteciperà alla settima edizione della “Palermo in Rosa”, la manifestazione che unisce sport e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Un appuntamento che precede la Giornata internazionale del 25 novembre e che punta a colorare il centro città con migliaia di persone e la tradizionale foto sulla scalinata del Teatro Massimo.