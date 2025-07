Gazzetta dello Sport: “Rivoluzione Bari. Adesso in serie B c’è una nuova candidata alla Serie A”

Il tecnico Caserta spinge sul mercato: sei volti nuovi e altri in arrivo, tra giovani promesse e veterani. La bandiera Bellomo verso il rinnovo. Il punto della situazione secondo Franco Cirici su Gazzetta dello Sport.

È iniziata una vera rivoluzione in casa Bari, e secondo Franco Cirici su Gazzetta dello Sport non si fermerà prima della fine del mercato. Il club pugliese, costretto a ricostruire quasi da zero dopo una stagione fallimentare, si muove su più fronti per fornire al nuovo tecnico Fabio Caserta un organico competitivo.

Tra i pochi superstiti della passata stagione, Vicari e Maita sono in bilico e potrebbero partire. A sorpresa, invece, Bellomo — 34 anni, simbolo della squadra e barese doc — ha svolto le visite mediche ed è pronto a firmare un rinnovo annuale.

Caserta, intanto, ha assunto un ruolo attivo anche nelle trattative, contattando direttamente giocatori che conosce bene come Quagliata, Cassandro e Pagano, tutti passati da Catanzaro. Proprio Pagano, centrocampista classe 2003 di proprietà della Roma, è già a Bari: arriva in prestito con diritto di riscatto.

In arrivo anche tre innesti ufficiali: Cerofolini (portiere dal Frosinone a titolo definitivo), Dickmann (terzino destro, 28 anni) e Moncini (attaccante, 29), tutti già approdati nel capoluogo pugliese. E non è finita: il centrocampista belga Verreth (27, ex Brescia) è atteso nelle prossime ore, dopo aver risolto alcuni dubbi contrattuali. Il giocatore ha anche sentito Dickmann per ricevere un parere prima del trasferimento.

In prospettiva futura, è in dirittura anche l’operazione per Raho, attaccante classe 2006 cresciuto nella Spal e ora di proprietà del Napoli, che sarà in ritiro con la prima squadra a Roccaraso dal 17 luglio.

Per l’attacco, resta complesso il sogno Lapadula: l’attaccante dello Spezia guadagna circa 700.000 euro a stagione e chiede un biennale, condizioni fuori dai parametri del Bari. Una trattativa possibile solo se i liguri partecipassero all’ingaggio. Nel frattempo il d.s. Magalini e il suo vice Di Cesare hanno virato su altri profili: sondati Ghytkjaer, attualmente svincolato, e Mignani (classe 2005, Pianese), figlio dell’ex tecnico biancorosso ora al Cesena.

Tra le conferme, Sibilli è rientrato dal prestito alla Sampdoria e potrebbe rilanciarsi: Caserta punta forte su di lui, convinto che possa tornare ai livelli della sua prima stagione barese, chiusa con 12 gol.

Come evidenzia Franco Cirici su Gazzetta dello Sport, la priorità adesso è completare la difesa. Servono almeno due centrali affidabili per dare solidità al reparto e adattarlo al 4-3-3 voluto da Caserta. Il mercato è appena iniziato, ma a Bari l’aria è già cambiata.