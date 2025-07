Gazzetta dello Sport: “Palumbo adesso è vicino al Palermo”

Proseguono i movimenti di mercato tra Serie B e C. Il Palermo accelera per Palumbo, il Venezia guarda all’estero, mentre la Salernitana si assicura De Boer. Tutti gli aggiornamenti secondo la Gazzetta dello Sport.

Dopo l’annuncio ufficiale di Augello, il Palermo spinge per chiudere due operazioni in tempi rapidi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si attende a breve la definizione dell’accordo con lo Spezia per Elia, ormai promesso sposo rosanero. In parallelo, i dirigenti siciliani lavorano per sbloccare entro domenica anche l’arrivo di Palumbo dal Modena, con Saric che farebbe il percorso inverso come contropartita tecnica. Intanto, proprio il Modena ha ufficializzato l’arrivo di Zampano dal Venezia.

Il Venezia, dal canto suo, continua a scandagliare il mercato internazionale: nel mirino c’è l’attaccante spagnolo Casas, ex Cordoba, profilo valutato per rinforzare il reparto offensivo.

In porta, il Frosinone ha chiuso per Sherri dal Cagliari, mentre si registrano numerose ufficialità nel resto della Serie B. Thiam è un nuovo portiere del Monza, Majer ha firmato con il Mantova — che resta in attesa del via libera per Falletti —, Nichetti è stato annunciato dalla Virtus Entella, e l’Avellino ha reso noti gli arrivi di Kumi e D’Andrea dal Sassuolo.