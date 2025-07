Tuttosport: “Nuova idea Palermo. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Tra presentazioni, ufficialità e trattative in corso, il mercato della Serie B entra nel vivo. Tutti i movimenti della giornata raccontati da Ivano Di Sciascio e Cristiano Tognoli su Tuttosport.

Nel giorno in cui è stato svelato il nuovo pallone ufficiale della Serie B, il calciomercato non si è fermato. Anzi, ha accelerato. Come riportano Ivano Di Sciascio e Cristiano Tognoli su Tuttosport, il Monza ha messo a segno un colpo importante assicurandosi Nicholas Galazzi, svincolato dal Brescia, che ha firmato un contratto triennale. Sul fantasista c’erano anche Venezia ed Empoli, che adesso virano rispettivamente su Carboni (Inter) e Grassi (Cremonese).

Il Palermo, nel frattempo, continua la sua ricerca per rinforzare la difesa. Dopo i sondaggi per Cistana e Barba, è emerso anche il nome di Mattia Bani del Genoa come possibile obiettivo. Tuttosport ricorda che l’ufficialità più attesa per i rosanero è già arrivata: Tommaso Augello è un nuovo giocatore del Palermo.

Movimenti anche in casa Bari, che sembra aver superato l’Empoli nella corsa a Obaretin, centrocampista del Napoli. Il terzino Edoardo Masciangelo (Cittadella) è seguito da più club: Carrarese, Frosinone, Cesena e Pescara. Proprio gli abruzzesi stanno trattando con il Sassuolo per un doppio scambio: Dagasso verso i neroverdi, Ghion e Moro verso Pescara.

Importante operazione in vista anche per lo Spezia, vicino a Vanja Vlahovic, bomber da 19 reti con l’Atalanta U23. Si discute sulla formula: i liguri vorrebbero il giocatore a titolo definitivo, ma l’Atalanta insiste per inserire una clausola di recompra.

Giornata di presentazioni per due nuovi allenatori. Ignazio Abate, dopo l’esperienza interrotta con la Ternana, riparte dalla Juve Stabia: «Sono giovane, ho voglia di crescere. La Serie B è un campionato difficile, ma voglio una squadra con rabbia e veleno». Per lui, primo rinforzo il portiere Confente (ex Vicenza). Tra i suoi desideri c’è anche Carissoni (Cittadella).

A Frosinone si è presentato Massimiliano Alvini, reduce da annate complicate tra Cremonese, Spezia e Cosenza: «Le cicatrici mi hanno fortificato. A Frosinone porterò identità, coraggio e senso di appartenenza. I risultati arrivano solo con empatia tra squadra e tifosi».

In Serie B, l’Avellino ha ufficializzato Kumi e D’Andrea (dal Sassuolo), mentre Valerio Crespi ha sostenuto le visite mediche in attesa dell’annuncio. Il Modena ha messo nero su bianco un biennale per Francesco Zampano. Il Monza, oltre a Galazzi, ha blindato Thiam con un contratto fino al 2027.

Anche la Virtus Entella, neopromossa in Serie B, si muove: ufficiale l’arrivo di Nichetti, centrocampista già allenato da Chiappella alla Giana Erminio.

Il Mantova, anch’esso neopromosso, ha ufficializzato l’arrivo di Majer per il centrocampo.

Cham passa alla Carrarese dalla Reggina, mentre il Venezia attende di ufficializzare Adorante, che ha superato le visite mediche.