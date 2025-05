Gazzetta dello Sport: “Palermo, turnover obbligato per Dionisi: spazio a Le Douaron”

La sconfitta contro il Südtirol ha lasciato più di qualche segno sul Palermo, non solo in classifica ma soprattutto nelle gambe. Il tecnico Alessio Dionisi corre ai ripari con un ampio turnover, dettato dalla necessità di ritrovare freschezza, soprattutto in vista del finale di stagione.

Come riporta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, l’emergenza si concentra in difesa: Pietro Ceccaroni è out per un trauma alla spalla destra, mentre Mignani resta in forte dubbio. Le scelte obbligate costringono Dionisi a ridisegnare il reparto arretrato, puntando su rotazioni mirate per mantenere equilibrio e compattezza.

Novità anche in attacco: tocca a Le Douaron, affiancato da Valerio Verre in posizione più avanzata, con Pohjanpalo confermato al centro dell’attacco. Una linea offensiva che unisce fisicità, inserimenti e qualità tecnica, alla ricerca dei gol che mancano da due partite consecutive.