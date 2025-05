Gazzetta dello Sport: “Cesena-Palermo, le probabili formazioni”

Alle 15 al “Manuzzi” di Cesena va in scena uno scontro diretto cruciale in chiave playoff, con entrambe le squadre chiamate a risposte convincenti dopo recenti passi falsi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i due tecnici – Mignani per il Cesena e Dionisi per il Palermo – si preparano a confermare moduli speculari e interpreti in parte attesi, in parte sorprendenti.

Cesena (3-5-1-1)

Allenatore: Michele Mignani

Portiere: Klinsmann

Difesa a tre: Ciofi, Prestia, Mangraviti

Centrocampo: Ceesay e Celia sulle corsie esterne, Saric, Mendicino e Bastoni in mezzo

Trequarti: Antonucci

Punta: Shpendi

Squalificati: Adamo, Francesconi

Indisponibili: La Gumina, Tavsan, Russo

Diffidati: Calò, Celia, Mendicino

Panchina: Pisseri, Siano, Piacentini, Pieraccini, Donnarumma, Manetti, Calò, Berti, Giovannini, Coveri, Pitti, Perini

Palermo (3-4-2-1)

Allenatore: Alessio Dionisi

Portiere: Audero

Difesa a tre: Diakité, Baniya, Nikolaou

Centrocampo: Pierozzi a destra, Lund a sinistra, Ranocchia e Gomes in mezzo

Trequartisti: Le Douaron, Verre

Centravanti: Pohjanpalo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceccaroni, Gomis

Diffidati: Magnani, Lund, Blin, Nikolaou, Gomes

Panchina: Desplanches, Sirigu, Magnani, Buttaro, Segre, Blin, Vasic, Insigne, Di Mariano, Di Francesco, Brunori, Henry

Focus tattico

Il Palermo si presenta con un assetto più dinamico, grazie al doppio trequartista alle spalle di Pohjanpalo, con Le Douaron e Verre pronti ad attaccare lo spazio ma anche a supportare la fase di non possesso. A centrocampo fiducia a Ranocchia e a Gomes, con Pierozzi e Lund sulle corsie per garantire ampiezza e spinta.

Il Cesena si affida invece alla solidità del 3-5-1-1, con Antonucci incaricato di collegare centrocampo e attacco. Shpendi resta il riferimento offensivo, mentre il centrocampo tecnico e compatto potrebbe rappresentare un ostacolo per i rosanero nella costruzione dal basso.