Gazzetta dello Sport: “Mignani cambia tutto il Palermo. Si riparte dalle due punte”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su Mignani e il primo giorno alla guida del Palermo.

Il primo giorno di Michele Mignani a Palermo è stato abbastanza intenso. Dopo essere arrivato mercoledì in tarda serata, già dalla mattina di ieri si è gettato anima e corpo nella nuova avventura, prima negli uffici del Barbera, dove ha svolto le ultime formalità, comprese le foto di rito, nel pomeriggio con una corposa seduta in cui ha provato a gettare le basi in vista della delicata sfida di domani pomeriggio con la Sampdoria.

Il tecnico è apparso abbastanza carico nella direzione della seduta con indicazioni tattiche ben precise ai suoi nuovi giocatori. L’ex tecnico del Bari, che dovrà fare a meno degli squalificati Gomes e Coulibaly, potrebbe ripartire dal 4-3-1-2, con la novità per i rosanero della doppia punta e con uno tra Di Francesco e Di Mariano in versione trequartista atipico. Questo pomeriggio, al termine della rifinitura, la presentazione ufficiale.