Gazzetta dello Sport: “La Salernitana chiede il ripescaggio. Slitta il calendario di Serie B”

Niente da fare per ora: la Serie B non ha ancora una data ufficiale per la presentazione del calendario della stagione 2024/2025. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, si sa soltanto che la tradizionale cerimonia si svolgerà a Mantova, ma il giorno esatto resta un mistero. A differenza di quanto accaduto un anno fa – quando il calendario fu svelato il 10 luglio a La Spezia – stavolta tutto è rimandato, forse fino alla fine del mese.

Il motivo? Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il rinvio potrebbe essere legato all’esito dei ricorsi presentati dalla Salernitana, che oggi si presenterà al TAR per chiedere il ripescaggio in B e portare il campionato a 21 squadre. Finora però, come sottolinea ancora la Gazzetta, il club campano ha visto respinte tutte le istanze.

L’incertezza giudiziaria, dunque, tiene in sospeso i lavori organizzativi della Lega di Serie B, che attende lumi prima di ufficializzare date e formula. In attesa di sviluppi, resta il silenzio anche sui sorteggi, sui turni infrasettimanali e sulle pause. Tutto rinviato.