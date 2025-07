Gazzetta dello Sport: “Palermo-Palumbo, che succede? Tutte le trattative del giorno in Serie B”

C’è anche il Mantova tra le possibili rivelazioni della prossima Serie B. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la società virgiliana ha sistemato il reparto giovani con gli innesti di Marras (classe 2004, dal Caldiero) e Pittino (classe 2005, al Genoa), e adesso punta decisa su nomi di peso.

Definito l’addio del regista Burrai, pronto a firmare un biennale con il Dolomiti Bellunesi per poi iniziare una carriera da tecnico, il ds Botturi ha chiuso per Majer, svincolato dalla Cremonese: contratto biennale firmato dopo le visite mediche. In avanti, al posto di Aramu (tornato al Genoa e prossimo alla risoluzione), l’obiettivo è Cesar Falletti, anche lui ex Cremonese. Secondo Binda su Gazzetta, l’accordo tra le due società è stato trovato, manca solo quello con il giocatore, ma la sensazione è che l’intesa sia vicina.

Occhi puntati anche sul Modena, che conferma ambizioni da playoff. Lo rileva ancora Binda su la Gazzetta dello Sport: la squadra di Sottil ha già preso Nieling (difensore olandese con contratto triennale), Adorni (svincolato dal Brescia) e Zampano (ex Venezia). Il nodo riguarda il sostituto di Palumbo, che piace al Palermo, ma la trattativa è in fase di stallo.

A proposito di svincolati eccellenti, è caccia aperta agli ex Brescia: la Reggiana ha chiuso per Bertagnoli e Papetti, il Bari ha in mano gli accordi con Dickmann, Moncini e forse Verreth, mentre il Monza ha messo gli occhi su Galazzi. Il Pescara è molto vicino a Olzer, e Bisoli ha definito un triennale con il Cesena, pronto a diventare ufficiale.

Movimenti anche tra le altre: il Bari ha chiuso per il portiere Cerofolini (ex Frosinone); il Venezia, in attesa del sì di Korac (Vojvodina), è vicino a Francjic (Wolfsburg). Il Catanzaro scommette su due giovani: Bashi (Pro Patria) e Rispoli (Como, ex Verona). La Juve Stabia pesca dalla Primavera della Roma con Mannini e Reale.

Infine, la Virtus Entella si assicura Colombi (portiere dal Rimini) e Nichetti (ex Giana, pupillo di Chiappella), mentre la Carrarese blinda Bleve a titolo definitivo dal Lecce, dopo il colpo Cham.

In Serie C, da segnalare l’addio ufficiale di Salvatore Bocchetti al Monza: risolto il contratto, è pronto a diventare il nuovo allenatore dell’Atalanta U23, succedendo a Francesco Modesto.