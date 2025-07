Tuttosport: “Mercato di Serie B. Tutte le trattative del giorno”

Il Mantova piazza il colpo a effetto: come riferisce Cristiano Tognoli su Tuttosport, è ufficiale l’arrivo di Cesar Falletti, fantasista uruguaiano ex Palermo e Bari, reduce dal rientro alla Cremonese. Il classe 1992 arriva a parametro zero, come già accaduto per Majer, e porta in dote quasi 300 presenze in Serie B con 35 reti e 31 assist.

Intanto, il Palermo valuta due profili di spessore. Come riportato ancora da Tognoli su Tuttosport, i rosanero riflettono sull’ingaggio di Federico Barba, difensore appena svincolatosi dal Sion e già allenato da Inzaghi a Benevento. In parallelo continua il dialogo con Mario Balotelli, che anche ieri ha confermato la propria disponibilità a un’esperienza in rosanero.

Il mercato cadetto si muove anche in uscita: Patrick Peda parte per il ritiro del Palermo, ma potrebbe tornare alla Juve Stabia, che nel frattempo lavora con l’Inter per l’attaccante De Pierì (classe 2006) e stringe per Dominic Vavassori dell’Atalanta, seguito anche dal Catanzaro.

Proprio il Catanzaro punta sui giovani: ufficiale il contratto triennale per Ervin Bashi (classe 2005), centrocampista albanese proveniente dalla Pro Patria, e occhi puntati su Patrick Nuamah, ex Brescia, attualmente in allenamento alla Seedorf Soccer Academy.

Secondo quanto riporta ancora Cristiano Tognoli su Tuttosport, il Pescara ha chiuso per Giacomo Olzer, svincolato dal Brescia, club in cui era approdato dal Milan nell’ambito dell’operazione Tonali. Sul fronte cessioni, il Mantova saluta il difensore Pittino, passato al Genoa.

Il Modena è attivo: ufficiali gli arrivi dell’esterno Francesco Zampano, ex Venezia, e del centrale Davide Adorni, anch’egli ex Brescia. Sempre in Emilia, la Carrarese blinda fino al 2027 il portiere Marco Bleve, confermato dopo il prestito dal Lecce nonostante lo stop muscolare nella scorsa stagione.

Capitolo ufficialità: Bertagnoli (ex Brescia) alla Reggiana, Colombi dal Rimini alla Virtus Entella, Nieling al Modena dalla Serie B olandese, Cham alla Carrarese (ex Reggina), e il giovane portiere Fortin al Lens per 1,5 milioni, ma resterà un altro anno in prestito al Padova.

Infine, saluti e polemiche da parte di Dimitri Bisoli, che lascia il Brescia dopo nove anni e 313 presenze, pronto a firmare per il Cesena. Il centrocampista, come sottolinea Tognoli su Tuttosport, ha voluto togliersi qualche sassolino con un post: «Grazie anche a chi mi ha definito mercenario». L’ufficialità dell’accordo con il Cesena è attesa tra oggi e domani.