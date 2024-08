Gazzetta dello Sport: “Dionisi lancia Pierozzi e Blin. Le probabili formazioni di Pisa-Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di questa sera tra Pisa e Palermo.

Ecco le informazioni relative alle panchine e alle situazioni disciplinari delle due squadre per la partita tra Pisa e Palermo:

Pisa

Panchina: 1 Nicolas, 22 Loria, 3 Angori, 17 Rus, 33 Calabresi, 8 Hojholt, 36 Piccinini, 37 Leris, 7 Mlakar, 10 Vignato, 30 Arena, 45 Lind

Allenatore: Inzaghi

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Nessuno

Indisponibili: Esteves

Palermo

Panchina: 12 Nespola, 25 Buttaro, 3 Lund, 32 Ceccaroni, 29 Peda, 8 Segre, 6 Gomes, 26 Verre, 14 Vasic, 19 Appuah, 7 Di Mariano, 20 Henry

Allenatore: Dionisi

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Nessuno

Indisponibili: Gomis, Lucioni, Di Bartolo

Entrambe le squadre non hanno squalificati né diffidati per questa partita, ma ciascuna ha alcuni giocatori indisponibili: Esteves per il Pisa, mentre per il Palermo sono fuori Gomis, Lucioni e Di Bartolo.