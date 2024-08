Gazzetta dello Sport: “Sassuolo super. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Sono giorni intensi per il Sassuolo, impegnato nel completare la rosa a disposizione di Fabio Grosso. Venerdì è stato segnato da due nuovi acquisti: il centrocampista Iannoni dal Perugia e, soprattutto, il portiere Moldovan, che era stato osservato anche dal Palermo prima che il club siciliano decidesse di puntare su Sirigu. Le operazioni di mercato del Sassuolo non si fermano qui: continua il dialogo con il Cagliari per uno scambio che potrebbe vedere diversi giocatori trasferirsi in Sardegna, mentre Lapadula potrebbe fare il percorso inverso e arrivare a Sassuolo.

Anche il Frosinone è attivo sul mercato: in attesa di una risposta dal Napoli per Iaccarino e Mezzoni, il club ha ormai concluso le trattative per Sorrentino e Machin, quest’ultimo in arrivo dal Monza.

Il Palermo, invece, aveva sperato di assicurarsi Wieteska del Cagliari come rinforzo per la difesa, ma il giocatore polacco ha rifiutato il trasferimento. Nel frattempo, il Catanzaro è in attesa del sì di M. Coulibaly dalla Salernitana, che non l’ha convocato per l’ultima partita, mentre è ormai ufficiale il trasferimento di Hermannsson dal Pisa alla Carrarese.