Gazzetta dello Sport: “Cagliari, Wieteska rifiuta il Palermo. Ma resta in uscita”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Cagliari e su Wieteska che ha rifiutato il Palermo.

Il Cagliari di Davide Nicola è impegnato tra mercato e preparazione per la nuova stagione, cercando di non sbagliare gli ultimi colpi per completare la rosa e puntare a una nuova impresa salvezza. Nonostante un’ampia lista di alternative e il fatto che Gianluca Gaetano sia stato reintegrato nella rosa del Napoli sotto Antonio Conte, il club sardo attende con fiducia gli sviluppi della trattativa per riportare il giocatore in rossoblù.

Gaetano ha già espresso il suo consenso al ritorno in Sardegna dopo sei mesi positivi sotto Claudio Ranieri, durante i quali ha collezionato 11 presenze con 4 gol e un assist. Tuttavia, i due club stanno ancora definendo i dettagli economici per un prestito con obbligo di riscatto. In caso di mancato accordo, l’alternativa principale rimane Hamed Traorè, che ha giocato l’ultima stagione al Napoli ma è di proprietà del Bournemouth.

Per l’attacco, il Cagliari guarda ancora al Napoli con Walid Cheddira come prima opzione, ma solo nel caso in cui Gianluca Lapadula dovesse partire. Lapadula ha diversi estimatori in Serie B, ma finora non ha ricevuto offerte concrete.

Intanto, per la partita contro il Como, la Unipol Domus è praticamente sold out, con oltre 16.000 biglietti venduti. I biglietti nei distinti sono esauriti, e le curve sono tutte riservate agli abbonati. Restano disponibili solo un centinaio di biglietti in tribuna, mentre il pubblico rossoblù è pronto a sostenere la squadra di Nicola per ottenere una vittoria nello scontro diretto, dopo il buon pareggio all’esordio contro la Roma.

Per quanto riguarda la formazione, Nicola ha un dubbio sul titolare al centro della difesa. Il polacco Mateusz Wieteska ha rifiutato il trasferimento al Palermo, desiderando rimanere in Serie A, ma rimane comunque in uscita. Con i recuperi di Yerry Mina e José Palomino, saranno probabilmente questi due a contendersi un posto dal primo minuto. Nadir Zortea, invece, continua il lavoro personalizzato e difficilmente sarà disponibile dall’inizio nella partita di lunedì in Sardegna.