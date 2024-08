Tuttosport: “Inzaghi punta a sbarrare la riscossa del Palermo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo che oggi affronterà il Pisa.

QUI PISA

Il Pisa cerca la prima vittoria in campionato dopo il pareggio per 2-2 in casa contro lo Spezia. Contro il Palermo, si prevede un’affluenza di almeno ottomila spettatori. Il tecnico nerazzurro, Filippo Inzaghi, è fiducioso: «Il Palermo, insieme a Sassuolo e Cremonese, è tra le favorite per la promozione in Serie A. Hanno una rosa di valore, ma anche noi siamo forti. Con il supporto del pubblico, possiamo farcela. Non definirei questa partita come un crocevia, ma vincerla ci aiuterebbe nel nostro percorso di crescita. Tra qualche mese vedremo un Pisa diverso. Stiamo lavorando per costruire le fondamenta del nostro sogno».

Inzaghi potrebbe apportare alcune modifiche rispetto alla partita di sabato scorso contro lo Spezia. «Abbiamo tre gare in sette giorni e ho ancora qualche dubbio sulla formazione fino all’ultimo. Contro il Cittadella martedì prossimo potrei cambiare anche sei o sette giocatori. I cambi, finora, hanno fatto la differenza». Le novità tra i titolari potrebbero includere Giovanni Bonfanti in difesa, il danese Hojholt a centrocampo (per lui sarebbe il debutto in Italia) e Angori. L’unico in forse è l’altro danese, Lind, che ha mostrato segni di affaticamento. Inzaghi, parlando del mercato, ha dichiarato: «Faremo le nostre valutazioni dopo la partita contro il Cittadella».

QUI PALERMO

Il Palermo è alla caccia del riscatto dopo il passo falso di Brescia e affronta un’altra trasferta, dove giocherà anche il turno infrasettimanale. Il primo test è andato male e ora la squadra affronterà il Pisa e la Cremonese, altre due squadre che, come il Palermo, puntano alla Serie A. I rosanero arrivano da un bagno di folla mercoledì al Barbera (con seimila tifosi per la seduta a porte aperte), ma anche da una partita che ha sollevato molte incertezze. Dopo un primo tempo brillante, la squadra di Dionisi si è “spenta”, consegnando la vittoria al Brescia che ha segnato all’ultimo minuto.

«Sicuramente potevamo fare qualcosa in più», ammette Dionisi. «Dobbiamo essere più equilibrati. A Brescia ci è mancato il coraggio di perseverare. La ripresa non è stata positiva, abbiamo commesso qualche errore di troppo, mentre nel primo tempo eravamo padroni della situazione». Si riparte proprio da questi punti e, forse, con qualche cambio di formazione: a sinistra potrebbe giocare Pierozzi al posto di Lund, mentre a centrocampo Saric potrebbe sostituire Gomes. Segre è stato convocato per la prima volta dopo essersi infortunato al ginocchio all’inizio del ritiro. In porta, Desplanches prenderà il posto dell’infortunato Gomis, che è stato operato ieri per la ricostruzione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Sul mercato, il Palermo attende il via libera per Sirigu, mentre l’ipotesi Wieteska sembra svanire poiché il difensore polacco preferisce rimanere in Serie A