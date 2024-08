Corriere dello Sport: “Balata a Gravina: «Hai ignorato il tuo ruolo»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle tensioni tra Balata e Gravina.

Continuano le tensioni tra Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, e Gabriele Gravina, presidente della FIGC, con il futuro della Federazione Italiana Giuoco Calcio sullo sfondo. Le divergenze si sono acuite dopo le critiche di Balata riguardo alla gestione dei diritti televisivi, che sono stati ceduti con difficoltà. Balata ha dichiarato che «qualcuno nel governo del calcio dovrà rendere conto di quanto accaduto in questi mesi». Gravina ha risposto a queste affermazioni con una lettera inviata anche a tutte le società calcistiche, definendo le accuse «totalmente infondate» e sottolineando la «competenza e responsabilità della Lega».

Ieri, la situazione si è ulteriormente complicata quando Balata ha annunciato a sorpresa le elezioni per il 12 settembre, una mossa strategica che potrebbe avvantaggiarlo dato il poco tempo a disposizione per eventuali avversari di organizzarsi. Balata ha contestato a Gravina l’invio della lettera ai club, accusandolo di aver «ignorato il ruolo e le prerogative degli organi di rappresentanza». Ha anche criticato il sistema delle coppe europee, che a suo dire svuoterebbe di interesse i tornei nazionali, e ha sollevato preoccupazioni sul fatto che le risorse non vadano a beneficio dei club delle serie minori.

Balata, che si trova all’opposizione, ha inoltre chiesto a Gravina come intende tutelare i campionati nazionali e distribuire le risorse economiche. È evidente che la campagna elettorale per la leadership della FIGC sia già in corso, con entrambe le parti che cercano di consolidare il proprio sostegno.