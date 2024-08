Gazzetta dello Sport: “È un Pisa-Palermo con la stessa idea: la prima vittoria”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla partita di questa sera tra Pisa e Palermo.

Non per la classifica attuale (con un punto in due partite al debutto), ma per il potenziale e gli investimenti, Pisa-Palermo si configura come il big match della Serie B.

Qui Pisa: Inzaghi punta molto sull’effetto dell’Arena Garibaldi: «Dobbiamo compiere qualcosa di straordinario, loro sono tra le favorite, ma noi sappiamo già cosa significa giocare in casa e siamo convinti di poter offrire una prestazione che ci renda orgogliosi. Dopo ogni gara mi aspetto di vedere dei miglioramenti e, considerando il poco tempo passato insieme, la squadra mi ha già dato tanto». Ci sono ancora dei dubbi in difesa, con il ballottaggio tra G. Bonfanti e Calabresi, e a centrocampo tra Jevsenak e Piccinini. Il turnover è previsto per martedì: «Contro il Cittadella cambierò 6-7 elementi per dare spazio a tutti e avere le idee più chiare in vista della chiusura del mercato».

Qui Palermo: Dionisi cerca di invertire la rotta dopo la sconfitta di Brescia. Il Palermo deve fare molto meglio rispetto a quanto mostrato una settimana fa, in particolare nel secondo tempo. Il tecnico ha chiesto «maggiore coraggio» ai suoi giocatori e potrebbe apportare dei cambiamenti nella formazione iniziale. I candidati per una maglia da titolare sono Pierozzi al posto di Lund e Saric per Gomes, entrambi provati durante la rifinitura. La buona notizia è il recupero di Segre, che torna tra i convocati dopo oltre un mese di stop.