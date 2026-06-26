Gazzetta dello Sport: “Cesena, tocca a Diamanti: il nuovo corso parte dalla ‘sana follia’”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
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Alessandro Diamanti è pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina del Cesena. Come racconta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il club romagnolo ha scelto di affidarsi a un tecnico esordiente in Serie B dopo la parentesi di Ashley Cole, con la speranza che il finale sia diverso rispetto a quello vissuto nella scorsa stagione.

Il richiamo è simbolico e porta all’Europeo del 2012. La Gazzetta dello Sport ricorda la serie dei rigori contro l’Inghilterra: Ashley Cole sbagliò dal dischetto, mentre Alessandro Diamanti trasformò il penalty decisivo regalando all’Italia la qualificazione. Un precedente che oggi i tifosi bianconeri sperano possa ripetersi anche in panchina.


Cole aveva raccolto il Cesena in piena zona playoff dopo l’addio di Mignani, senza però riuscire a mantenere la squadra nelle posizioni utili, vincendo soltanto una delle otto partite disputate. Ora toccherà a Diamanti raccogliere il testimone e inaugurare un nuovo progetto tecnico.

Come evidenzia ancora Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore ha appena conseguito la licenza UEFA Pro a Coverciano discutendo una tesi dal titolo “La sana follia”, un concetto che ben rappresenta anche la scelta condivisa dal direttore sportivo Andrea Mancini e dalla società romagnola.

Dopo la discussione della tesi, Diamanti è volato in Australia per raggiungere la famiglia e definire gli ultimi aspetti organizzativi prima del rientro in Italia. La firma sul contratto annuale, con opzione in caso di salvezza, arriverà in forma digitale, mentre il tecnico sarà nuovamente a Cesena in tempo per il raduno previsto tra l’8 e il 9 luglio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il profilo dell’ex fantasista convince non soltanto per il carisma mostrato in carriera, ma anche per il percorso internazionale maturato negli ultimi anni. Diamanti ha infatti guidato il Melbourne City Youth, formazione del City Football Group, conquistando il campionato di terza divisione australiana prima di rientrare in Italia per completare il percorso formativo da allenatore.

L’esperienza internazionale, la conoscenza dell’inglese e la capacità di lavorare con i giovani sono elementi che hanno pesato nella scelta del Cesena. Come sottolinea ancora Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, nello staff dovrebbero entrare anche due ex bianconeri molto legati alla piazza, Romano Perticone e Nicola Pozzi, chiamati ad accompagnare Diamanti nella sua prima esperienza sulla panchina di una squadra di Serie B.

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