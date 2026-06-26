Gazzetta dello Sport: “Palermo, Cassandro a un passo: accordo totale con il Como e il difensore”

Il Palermo continua a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver definito gli arrivi di Hernani ed Estevez, il club rosanero è ormai ai dettagli anche per Tommaso Cassandro. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il difensore del Como è pronto a diventare un nuovo giocatore del Palermo.

Secondo Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, è stato raggiunto l’accordo a titolo definitivo sia con il Como sia con il calciatore. Manca soltanto l’ufficialità per chiudere un’operazione che consegnerà a Filippo Inzaghi un rinforzo importante per il reparto arretrato.





Reduce da due stagioni positive con la maglia del Catanzaro, Cassandro rappresenta un profilo particolarmente apprezzato per la sua duttilità tattica. Nel nuovo Palermo potrà infatti essere impiegato sia come terzino destro sia come difensore centrale nella linea a quattro che Inzaghi ha intenzione di adottare nella prossima stagione.

Come sottolinea ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Cassandro rappresenta un ulteriore tassello del mercato rosanero, che dopo aver rinforzato il centrocampo con Hernani ed Estevez continua a costruire una squadra sempre più competitiva per l’assalto alla Serie A.