Tuttosport: “Juve Stabia, si avvicina Andreoletti. Le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo e coinvolge anche il Palermo, impegnato su diversi tavoli per rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Come racconta Tuttosport, il club rosanero resta deciso a puntare su profili di esperienza e qualità per affrontare la prossima stagione.

Per il centrocampo, infatti, Tuttosport conferma che Inzaghi continua a spingere per l’arrivo di Hernani, in uscita dal Monza, e di Nahuel Estevez, svincolato dopo l’esperienza al Parma. Due obiettivi ritenuti prioritari per aumentare qualità ed equilibrio nella mediana rosanero.





In attacco resta invece aperta la situazione legata a Zito Luvumbo. Secondo Tuttosport, tutti gli accordi tra Palermo e Cagliari sono stati definiti, ma l’attaccante non ha ancora sciolto le riserve sul trasferimento in Sicilia, rinviando così la chiusura dell’operazione.

Più vicina appare invece la fumata bianca per Tommaso Cassandro. Come evidenzia Tuttosport, l’esterno del Como, reduce dal prestito al Catanzaro, è sempre più vicino al Palermo e rappresenta uno dei principali obiettivi per rinforzare le corsie esterne.

Sul fronte delle altre squadre di Serie B, la Juve Stabia valuta un cambio di rotta per la panchina. Matteo Andreoletti è infatti in vantaggio su Pietro De Giorgio, alle prese con le questioni legate al patentino. Il Sudtirol ha invece presentato ufficialmente Davide Possanzini, che ha spiegato la propria idea di calcio: «Il Sudtirol avrà un’identità ben riconoscibile. Mi piace un calcio nel quale la mia squadra sia capace di interpretare spazi, ritmi e momenti della gara, indipendentemente dal sistema di gioco che andremo ad adottare».

La Cremonese continua a lavorare per Simone Trimboli del Mantova, mentre il Modena ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante francese Loris Manquant, classe 2005, con un contratto fino al 2029. Il Vicenza ha invece prolungato fino al 2028 il contratto del centrocampista Loris Zonta.

A Cesena resta sempre più concreta la candidatura di Alessandro Diamanti per la panchina, mentre il Benevento punta a trattenere il difensore Luca Caldirola, ritenuto fondamentale anche per il suo ruolo all’interno dello spogliatoio.

Infine, il Vicenza continua a monitorare il Palermo anche sul mercato. Tuttosport riferisce che il profilo ritenuto più raggiungibile è quello del centrocampista Aljosa Vasic, mentre piacciono anche Jacopo Segre, Pietro Ceccaroni e l’attaccante Giacomo Corona, anche se queste ultime operazioni appaiono decisamente più complicate.