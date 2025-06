Gazzetta dello Sport: “Castagnini nuovo uomo mercato del Frosinone. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

La Serie B si avvicina a grandi passi alla definizione del quadro tecnico in vista della nuova stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre a quella della Sampdoria restano ancora quattro panchine da assegnare, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare le prime ufficialità.

Il primo nodo da sciogliere è quello del Pescara, che questa mattina dovrebbe chiudere con Vincenzo Vivarini. L’allenatore, appena rientrato dalle vacanze in Croazia, incontrerà la dirigenza per trovare un’intesa e avviare la risoluzione con il Frosinone, club con cui è ancora sotto contratto. Secondo La Gazzetta dello Sport, proprio i ciociari attenderanno la definizione dell’addio di Vivarini per individuare il nuovo tecnico. Ma prima sarà necessario ufficializzare Renzo Castagnini come nuovo uomo mercato al posto di Guido Angelozzi, trasferitosi al Cagliari. Castagnini lavorerà insieme al confermato Piero Doronzo, già operativo.

Sempre La Gazzetta dello Sport rivela che in Laguna è tutto pronto per l’annuncio di Giovanni Stroppa al Venezia. Il tecnico, intervistato da “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, ha spiegato: «Sarebbe stato stimolante continuare in A con la Cremonese, ma il contratto era finito. A Venezia riparto da una squadra competitiva: giocheremo per vincere». Per lui è pronto un contratto annuale.

Infine, attesa anche per l’Entella, che ha scelto Andrea Chiappella come nuovo allenatore. L’ufficialità, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.