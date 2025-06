Brera Holdings rileva il controllo della Juve Stabia: acquisito il 51,8% del club

È ufficiale: la Brera Holdings ha acquisito la maggioranza della Juve Stabia Srl, portando la propria quota al 51,80% del capitale sociale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il closing definitivo – previsto inizialmente per il 31 marzo – si è completato in questi giorni con la sottoscrizione degli atti davanti a un notaio.

Alla firma era presente anche il presidente Andrea Langella, che continuerà a essere un punto di riferimento nel nuovo assetto societario. Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, si tratta della terza e ultima fase dell’operazione programmata nei mesi scorsi, che sancisce il controllo formale e operativo del club da parte del gruppo internazionale.

L’intervento della Brera Holdings segna un nuovo corso per le Vespe, che ora guardano al futuro con maggiore ambizione e stabilità. La Gazzetta dello Sport sottolinea come l’ingresso della holding rappresenti anche un segnale di rilancio per una società che punta a consolidarsi in Serie B e, nel medio termine, a inseguire traguardi ancora più importanti.