Bari, Caserta per la rincorsa playoff. De Laurentiis: «Pronti a un progetto su misura»

Obiettivo playoff per il nuovo Bari targato Fabio Caserta. Il presidente Luigi De Laurentiis, durante una lunga conferenza stampa, ha spiegato le intenzioni del club affidando al nuovo tecnico lo stesso mandato assegnato un anno fa a Moreno Longo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l’intenzione sia quella di costruire una squadra modellata sulle idee dell’ex allenatore di Perugia e Benevento.

«In linea con gli investimenti degli ultimi anni – ha dichiarato De Laurentiis – cercheremo di allestire una squadra competitiva, fatta su misura per il nostro allenatore. Riteniamo Caserta adatto alla piazza e al progetto». Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbero al momento trattative concrete per la cessione della società, ma l’attuale proprietà resta aperta a valutazioni future: «I potenziali acquirenti devono essere seri e solidi – ha aggiunto De Laurentiis –. Vorrei consegnare il Bari in Serie A, non certo al primo che passa, ma a chi viene per restarci».

La Gazzetta dello Sport riporta anche una riflessione del presidente in veste di vicepresidente della Lega Serie B: «Vedrete, ogni società avrà problemi. È difficile ripianare i debiti ogni anno. Sono convinto che per la Serie B siano maturi i tempi per un salary cap».

Il nuovo corso biancorosso parte dunque con ambizioni chiare e una guida tecnica scelta per rilanciare una piazza storica, decisa a rimettersi in marcia verso i vertici del campionato cadetto.