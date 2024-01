Gazzetta dello Sport: “Arriva il Palermo. Catanzaro accelerata sul mercato”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Catanzaro che venerdì riceverà il Palermo e sul mercato dei calabresi.

Sconfitte sul campo e necessità di mercato: il Catanzaro è impegnato su 2 fronti, uno collegato all’altro. Mentre la squadra fa i conti con il ciclo più negativo della stagione (4 ko e appena 3 punti nelle ultime 5 gare, solo il Modena ha raccolto meno) e prepara l’anticipo di venerdì al Ceravolo col Palermo, il club prova a imprimere un’accelerata a un paio di operazioni in entrata. In particolare, nelle ultime ore è partito un pressing deciso sul Crotone per il centrocampista Jacopo Petriccione.

Per convincere la società (che inizialmente ha rifiutato) starebbe avendo un peso non indifferente anche la volontà del giocatore 28enne: non è ancora fatta, ma la trattativa è ben avviata e può concludersi presto. Con una lunga esperienza in Serie B (113 presenze fra Bari, Ternana, Lecce, Pordenone, Benevento, Crotone) e tante partite (51) anche in A, Petriccione è il regista con cui Vivarini può riempire il vuoto lasciato dall’infortunato Ghion. Il play del Crotone non è comunque l’unica pista visto che il Catanzaro non molla la presa su Nagy (Pisa).