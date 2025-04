Gazzetta del Sud: “Catanzaro, il rinvio fa comodo: più tempo per i recuperi in vista del Palermo”

Il rinvio della 34ª giornata di Serie B, deciso dopo la scomparsa di Papa Francesco, potrebbe trasformarsi in un’opportunità preziosa per il Catanzaro. Come riportato dalla Gazzetta del Sud, il posticipo della gara contro il Palermo al 13 maggio consente alla squadra di Fabio Caserta di recuperare tempo prezioso per prepararsi e ritrovare giocatori chiave ancora in fase di recupero.

In vista della sfida di sabato contro i rosanero – che sarà comunque priva dello squalificato Pittarello – l’allenatore potrà contare su qualche giorno in più per valutare il pieno recupero di elementi come Antonini, Pontisso, La Mantia e Quagliata. Proprio quest’ultimo, esterno sinistro fermo da tempo, era stato convocato per la trasferta di Mantova, ma difficilmente sarebbe stato rischiato: adesso potrebbe offrire garanzie maggiori su una corsia fondamentale nello scacchiere giallorosso.

La Gazzetta del Sud sottolinea anche l’importanza della condizione fisica di Pontisso, rimasto ai box dalla sfida con il Cosenza, che ora può giocarsi una chance da titolare con Ilie. La Mantia non gioca dal 24 febbraio, e ogni giorno in più può contribuire al suo completo rientro, così come per Antonini, tornato ad allenarsi da oltre una settimana.

Dopo il pranzo di gruppo a Mantova, la squadra è rientrata a Catanzaro con un volo da Linate, già prenotato prima della notizia del rinvio. Oggi, alle 10, appuntamento a Giovino per riprendere la preparazione: l’obiettivo è farsi trovare pronti per uno scontro diretto che può dire molto in chiave playoff.