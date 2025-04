Visita speciale per Audero: al Barbera presenti i tecnici della nazionale indonesiana

La sfida tra Palermo e Carrarese, inizialmente prevista per lunedì 21 aprile, è stata rinviata a causa della morte di Papa Francesco. Tuttavia, sugli spalti del Renzo Barbera non sono mancati ospiti d’eccezione: il vice allenatore della nazionale indonesiana, Alex Pastoor, e il preparatore dei portieri Sjoerd Woudenberg, erano arrivati in Italia proprio per osservare da vicino Emil Audero, estremo difensore del Palermo e della selezione asiatica.

Nonostante lo stop forzato, i due tecnici hanno voluto comunque incontrare il portiere e condividere il momento con una foto ricordo, poi pubblicata su Instagram da Pastoor. «Abbiamo fatto visita al nostro portiere Emil Audero e avuto un incontro piacevole e proficuo», ha scritto il tecnico olandese, sottolineando come, sebbene il match sia stato annullato, l’incontro con il numero uno rosanero abbia rappresentato un’occasione importante di confronto.

