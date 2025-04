Spezia furioso per il rinvio: “Finale di campionato falsato”

Il rinvio della 34ª giornata di Serie B, deciso in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, continua a far discutere. Lo Spezia, tra le squadre più colpite dalla modifica del calendario, ha espresso il proprio malcontento in merito alla decisione di far disputare le partite il prossimo 13 maggio, data ormai fissata come nuovo turno conclusivo della stagione regolare.

Come riportato da Il Secolo XIX, la società ligure, già alle prese con un calendario complicato e una posizione in classifica ancora da consolidare in ottica playoff, si sente fortemente penalizzata. La proposta di recuperare la partita con il Cosenza in tempi brevi era stata avanzata dalla dirigenza aquilotta, ma non ha trovato sponda. Il club calabrese era già rientrato in treno poco dopo l’annullamento delle gare.

Nella riunione d’urgenza convocata dalla Lega, 16 club su 20 hanno votato per il recupero posticipato al 13 maggio, con un verdetto che ha lasciato l’amaro in bocca non solo allo Spezia ma anche ad altri club inizialmente contrari, come il Pisa, che alla fine si è accodato per evitare ulteriori slittamenti.

Secondo voci vicine allo staff tecnico, anche il tecnico Luca D’Angelo avrebbe reagito con stizza, ritenendo il cambio di programma uno svantaggio competitivo. Il timore del club è che alcune squadre, come Sassuolo e Pisa, possano presentarsi al match con la Cremonese già matematicamente promosse, alterando gli equilibri sportivi.

Il comunicato ufficiale della Lega, arrivato in tarda serata, ha confermato lo spostamento del turno e lo slittamento dei playoff, senza però placare le polemiche. Il presidente di Lega Serie B, Paolo Bedin, aveva tentato una mediazione, ma alla fine è passata la linea di club come Palermo e Cremonese, favorevoli a giocare la 34ª giornata per ultima.

Uno scenario che lo Spezia, reduce da settimane di tensioni arbitrali non contestate pubblicamente, considera “illogico e penalizzante”, mentre Il Secolo XIX parla apertamente di “pastrocchio finale”.