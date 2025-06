Gattuso in pole per la Nazionale: è lui la prima scelta della FIGC

Dopo il passo indietro di Claudio Ranieri e Stefano Pioli, la FIGC ha individuato in Gennaro Gattuso il profilo principale per la panchina della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex centrocampista campione del mondo è attualmente la prima idea forte al vaglio della Federazione per il dopo-Spalletti. Restano sullo sfondo anche i nomi di De Rossi e Cannavaro, ma al momento tutti i ragionamenti federali portano soprattutto a Gattuso.

